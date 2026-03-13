◆練習試合市和歌山３―１中京大中京（３月１２日・市和歌山高グラウンド）今秋のドラフト候補で最速１５１キロ右腕の市和歌山・丹羽涼介（３年）が１２日、同校グラウンドでセンバツ大会出場の中京大中京（愛知）との練習試合に先発。３回１安打無失点で最速１４４キロをマークした。昨年のセンバツで初戦で横浜に敗れたが、、６回２／３を２安打１失点、８奪三振と鮮烈な全国デビューを果たした右腕に、ＮＰＢ５球団１０人