歌手で俳優の木村拓哉が、『吉野家』のブランドアンバサダーに起用され、「元気を、いただきますっ。」を新たなブランドメッセージに掲げた、広告・プロモーションに登場する。木村が出演する新テレビCM「オレと吉野家」篇、「オレと牛丼」篇は14日から放送開始する。【写真多数】映画『教場 Reunion／Requiem』弾丸舞台あいさつツアーの様子福岡・大阪・名古屋・東京今回、吉野家は「創業127年、大切にしてきた味のこだわり