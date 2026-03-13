衆議院・予算委員会の坂本委員長は、新年度予算案をきょう、採決することを職権で決めました。野党側は坂本委員長の解任決議案を提出し、与野党の対立はヤマ場を迎えています。きのうは衆議院・予算委員会の理事会が断続的に開かれましたが、与野党の対立が激化して折り合わず、坂本予算委員長がきょうの委員会で新年度予算案を採決することを職権で決めました。こうしたことを受け、中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党は