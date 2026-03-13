木村拓哉（53）が、14日から全国放送される「吉野家」の新CMに出演する。牛丼を豪快に食す姿を通じ「元気を、いただきますっ。」というブランドメッセージを体現している。新アンバサダーに就任した木村も「吉野家」には、駆け出し当時にお世話になったという。「渋谷の店舗だったんですけど、『腹減った時の駆け込み寺』のような存在になっていました」と回想。テイクアウトも活用し「残っているあの温かさとともに食べた時のおい