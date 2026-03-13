第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンが１２日（日本時間１３日）、米マイアミのローンデポパークで全体練習を行った。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、練習前に実戦形式の練習「ライブＢＰ」で登板。４イニングを想定して５９球を投げ、森下、坂本（ともに阪神）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）、小園（広島）と対戦して許した安打性は２本のみで、７三振を奪う好