アメリカの財務省は、中国と15日から、経済・貿易をめぐる閣僚協議を開くと発表しました。米中首脳会談に向けた最終調整を進めるものとみられます。アメリカの財務省は12日、ベッセント財務長官が15日と16日の2日間、フランスのパリを訪問し、何立峰副首相と会談すると発表しました。ロイター通信によりますと、アメリカからはグリア通商代表も参加するということです。ベッセント財務長官は声明で「アメリカと中国の貿易・経済対