日本時間15日に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本代表「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ代表（1次ラウンドD組2位）のルイス・アラエス内野手（28＝ジャイアンツ）が12日（日本時間13日）に行われたチーム練習後に取材に応じ、大谷翔平投手（31＝ドジャース）について語った。アラエスは大谷について「彼がリーグでもトップクラスの選手だということは分かっている」とリスペクトを示し