野球日本代表「侍ジャパン」の菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で汗を流した。練習後、報道陣の取材に応じた菅野。時差ぼけについて「大丈夫です」とし「慣れてるというか昨日結構寝られたんで」と体調は万全だとした。14日（同15日）の準々決勝ベネズエラ戦へ「まだあと1日あるんでリラックスしながら」