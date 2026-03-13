NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均46839.67（-577.60-1.22%） ナスダック22403.07（-313.06-1.38%） CME日経平均先物53780（大証終比：-440-0.82%） 欧州株式12日終値 英FT100 10305.15（-48.62-0.47%） 独DAX 23589.65（-50.38-0.21%） 仏CAC40 7984.44（-57.37-0.71%） 米国債利回り 2年債 3.743（+0.090） 10年債 4.247（+0.018） 30年債 4.867