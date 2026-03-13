野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で汗を流した。吉田は練習後「リラックスしていると思います」と心強いコメント。日本時間15日午前10時に行われる準々決勝で激突するベネズエラについては「素晴らしい選手がそろっていますし、ここから3つは本当に厳しい戦