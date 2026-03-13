野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）と岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習のフリー打撃で快音を響かせた。村上が決戦の地で衝撃の一発を放った。鈴木誠也、岡本と同じ組でフリー打撃を行った26歳は、右翼席上段にある「CoronaExtra」の看板にぶち当てる会心の一撃。海外