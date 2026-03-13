アメリカのトランプ大統領は、これまで受賞に意欲を示してきたノーベル平和賞について、今後は話をしないという考えを示しました。トランプ大統領は12日、アメリカの保守系メディア「ワシントン・エグザミナー」のインタビューに応じ、イランへの軍事作戦がノーベル賞委員会の支持を得られるかどうかについて「全くわからない」「興味がない」などと答えました。そのうえで、「私はノーベル平和賞については話をしない」と強調しま