イランが封鎖を宣言している中東の石油輸送の要衝ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのエネルギー長官は、航行する石油タンカーの護衛をアメリカ軍が行うことは現時点では不可能だとの認識を示しました。アメリカライト・エネルギー長官「（Q.海軍はすぐに〔タンカーを〕護衛できますか？）近いうちに実現するだろうが、今は不可能です。準備が整っていません」アメリカのライト・エネルギー長官は12日、CNBCテレビの番組に出演し、