原油高・ドル高が優勢となる中、ポンドドルは１００日線を下放れる展開となっており、１．３３ドル台半ばに下落している。２００日線で上値を止められた格好となっており、１月下旬以降の下落トレンドが継続している格好。 一方、ポンド円も反落し２１２円台半ばに下落。ドル円は上値追いの展開となっているものの、円安の動きではないことから、ポンド円は下落。英中銀も年内利上げ期待が浮上しており、短期金融市場では７