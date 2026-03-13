２月２８日、南中国海で訓練を実施する中国海警の三都艦編隊。（南中国海＝新華社記者／毛俊）【新華社南中国海3月13日】中国海警はこのほど、南中国海で三都艦編隊による巡視を実施した。恒常化した法執行パトロールや日常の訓練、航行船舶の管理や支援などを行った。２月２８日、南中国海で訓練を実施する中国海警の三都艦編隊。（南中国海＝新華社記者／毛俊）２月２８日、夕日に照らされる南中国海。（南中国海＝新華社記者