野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習後にメディア取材に対応した。14日（同15日）のベネズエラ戦の先発は山本由伸投手（27）に託すことを明言した。ベネズエラメディアから作戦について問われると「土曜日は山本投手で行きます」と明言した。準決勝以降の先発については「まだ考えてない」とした。