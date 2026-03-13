野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（27）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。メディア取材に対応し、14日（同15日）のベネズエラ戦への意気込みを語った。先発が有力視されている準々決勝に向けて「落とせない試合になっていってくるので、よりチーム一丸となって、日本の良さが出せたらなと思ってます」と気を引き締めた。また