イギリス政府は、アメリカの富豪・エプスタイン氏に機密情報を漏らしたとして逮捕されたマンデルソン前駐米大使について、任命の経緯に関する文書の一部を公開しました。スターマー首相はこれを受けて、マンデルソン氏の大使任命は「間違っていた」と述べて謝罪しました。イギリスのマンデルソン前駐米大使は性的虐待などの罪で起訴され、その後、死亡したエプスタイン氏と親交があったとされ、2008年から10年にマンデルソン氏がビ