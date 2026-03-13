プロレーサーのＪｕｊｕ（野田樹潤、２０）が２２日、スペイン・マドリードで開催されるＡＢＢＡＦＩＡフォーミュラＥ世界選手権の公式ルーキーテストに、ジャガーＴＣＳレーシングから参加することが決まった。ジャガーが公式ホームページで発表した。７６年の歴史を誇る英国の名門ジャガーが公式レースで、アジア人系ドライバーを起用するのは史上初めて。日本人女性ドライバーが、フォーミュラＥの公式ルーキーテストに参加