尾田栄一郎が原作・エグゼクティブプロデューサーを務める実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』シーズン2が、動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信中。このたび、“偉大なる航路（グランドライン）”の壮大な世界観を創り上げた制作陣のこだわりに迫るメイキング映像が解禁された。【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン2、メイキング映像「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同名漫画は、全世界累計発行部数6億部を突破