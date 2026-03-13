12日朝、岐阜市の市道で、乗用車を運転中に道路脇の男性と接触し、けがをさせたにもかかわらず逃走したとして、27歳の女が逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、岐阜県関市の自称・会社員の女（27）です。 警察によりますと、女は12日午前8時半ごろ、岐阜市青柳町の市道で、乗用車を運転中、道路脇に立っていた80歳の男性に接触し、転倒させて軽傷を負わせたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いが持た