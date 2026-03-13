野球日本代表「侍ジャパン」が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習を行った。グラウンドでメディア取材に対応していた小園海斗内野手と牧秀悟内野手がベネズエラメディアから「好きなドラゴンボールのキャラクターは？」と珍質問を投げかけられた。これに対して牧は「ピッコロ！」、小園は「ベジータ！」と答えて報道陣を笑わせた。米国時間11日