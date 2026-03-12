ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)による過酷な連戦を戦っているなか、期待の18歳は大きな覚悟を持ってU-19 Jリーグ選抜活動に乗り込んできた。MF山本天翔はG大阪ユースから今季トップチーム昇格を果たした18歳のMF。2月22日にはJ1百年構想リーグ第3節・岡山戦で後半17分から途中出場し、すでにJリーグデビューを果たすなど、クラブの大きな期待を背負っている。山本自身も自らに求める基準は高い。デビュー戦につ