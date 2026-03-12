岩瀬洋志が自身のInstagramで、スタイリッシュなムービーを公開した。 ■岩瀬洋志が街中を颯爽と歩く動画を公開 【動画】東京の街を颯爽と歩く岩瀬洋志のスタイリッシュな動画 岩瀬は、東京駅周辺の丸の内エリアを舞台にした動画を公開。白いYシャツにブラウンのネクタイを締め、淡いカーキのジャケットを羽織ったスタイル。ラフすぎず堅すぎずという、軽やかなオフィスカジュアル風のスタイルで登場した。