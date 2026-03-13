◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ1―9イタリア（2026年3月11日ヒューストン）メキシコはイタリアとの最終戦に大敗し、2勝2敗で敗退が決まった。前回23年大会では初の4強入り。今大会もマリナーズの外野手アロザレーナ、ブルージェイズの正捕手カーク、レッドソックスの外野手デュランらメジャー組をそろえながら決勝トーナメントに進めず、ベンジー・ヒル監督は「メキシコ野球には素晴らしい未来があると信じている。才