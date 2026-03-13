◇オープン戦アストロズ4―1マーリンズ（2026年3月11日ジュピター）アストロズの今井は35球で3回完全に抑えた。最速98・5マイル（約159キロ）の直球を軸に毎回4奪三振で“初勝利”。「米国に来て一番感覚良く投げられた。力を入れても全然（球が）暴れることがなかった」。プレートを踏む位置を従来の真ん中から極端に一塁側に変更。打者やホームベースの見え方などが良くなり「この感覚は大事にしたい。球の横のぶれ