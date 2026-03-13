米国はからくも準々決勝に進んだ。イタリアの勝利、もしくは、メキシコの5得点以上（9イニング）の勝利が条件だったB組最終戦でイタリアが大勝。他力を借りて2位で1次ラウンド突破が決まった。イタリアに不覚を取った前日の試合前にはマーク・デローサ監督が既に準々決勝進出が決まっているかのような発言をして試合後に「言い間違えた」と釈明。米スポーツ専門誌「SportsIllustrated」は「デローサ監督はイタリア代表のセル