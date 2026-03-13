◇第6回WBC1次ラウンドA組カナダ7―2キューバ（2026年3月11日サンファン）カナダが6度目の出場で初めて1次ラウンドを突破した。06年の第1回大会から率い、カナダ野球殿堂にも入っているアーニー・ウィット監督は「とても興奮している。長い道のりだった。前進していることを非常に誇りに思う」と喜びをかみしめた。3回に5番ケイシーの右犠飛で先制して主導権を握るなど打線が11安打で効果的に7得点。4番トロは右越えソロ