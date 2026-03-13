◇第6回WBC1次ラウンドA組キューバ2―7カナダ（2026年3月11日サンファン）キューバは、勝てば1次ラウンド突破だったカナダとの最終戦に完敗して敗退が決まった。中4日で2度目の先発だったソフトバンク・モイネロは3回に捕逸が絡んで先制を許し、2番手で登板した元中日のY・ロドリゲスは5回にソロを被弾。6回には失策、暴投、打撃妨害のミス続出で追加点を献上した。前回23年大会の4強には及ばず、同国野球連盟の副会長