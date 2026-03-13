◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア9―1メキシコ（2026年3月11日ヒューストン）イタリアの主将パスクアンティノは「カフェインが効いてる！最高に興奮している」と顔を紅潮させた。ベンチに設置したコーヒーマシンで抽出したエスプレッソを飲む恒例の本塁打セレブレーションを3度。過去3戦で12打数無安打の不振をキャリア初＆大会初の1試合3発で一気に払拭し、4戦全勝でB組1位突破を決めた。昨季ロイヤルズで32発の強打者