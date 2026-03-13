◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ5―7ドミニカ共和国（2026年3月11日マイアミ）侍ジャパンと準々決勝で対戦するベネズエラはどんなチームなのか。攻撃と守備の両面から、大リーグのスター選手を多数擁する中南米の強豪の戦力を紹介する。（奥田秀樹通信員）日本にとって極めて厄介なタイプのチームだ。その理由は打線が持つ「パワー＋コンタクト力＋スピード」という特徴にある。1番アクーニャがけん引する。23年に