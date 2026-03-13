◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国7―5ベネズエラ（2026年3月11日マイアミ）ドミニカ共和国がベネズエラとの全勝対決に打ち勝ち、D組1位で準々決勝へ進んだ。序盤から自慢の強打を発揮し、初回はJ・ソトがバックスクリーン右へ先制2ラン。ベンチから選手が総出になって喜びを分かち合った。3回はマルテが左越えソロ、ゲレロも左越えソロ。4回にはタティスが左越え3ランで突き放した。1次ラウンド4試合で13発は全チ