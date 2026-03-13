第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表は１２日（日本時間１３日）、準々決勝以降が行われる米マイアミのローンデポパークで練習を行った。体調不良のため、チームとは別便で当地に入った松本裕樹投手（ソフトバンク）も、チーム練習に参加。投内連係などで調整した。「移動の前日（日本時間９日）から体調が悪かったですけど、もう大丈夫です」と話した。１次ラウンドをＣ組１位で突破した侍ジャパン