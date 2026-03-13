野球日本代表「侍ジャパン」の宮城大弥投手（24）と曽谷龍平投手（25）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。グラウンドではオリックス守護神でベネズエラ代表のアンドレス・マチャド投手（32）と再会し、記念撮影する場面があった。宮城、曽谷ら侍投手陣が投内連携などの練習を終えた時だった。ベンチ前には取材を受けるマチャドの姿が。あ