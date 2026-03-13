侍ジャパンの菊池雄星投手（34＝エンゼルス）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で、ブルペン入りして25球を投げ込んだ。ブルペン後、メディア取材に応じた菊池。現在の心境について問われると「負けられない」と勝利への思いが強いことを伝えた。また、自身の調子については「ボール自体はね、非常にいい」とした。14日（同15