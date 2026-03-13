中国と北朝鮮を結ぶ国際列車が12日、6年ぶりに運行を再開しました。両国の往来が活発になることが見込まれます。中国・北京と北朝鮮・平壌を結ぶ国際列車の運行が12日夕方、再開しました。両国間の国際列車の運行は、新型コロナウイルスの感染拡大のため2020年から中止されていて、再開は6年ぶりです。列車は後方の2両のみ「北京・平壌」と行き先が表記されていて、ベッドがついた寝台列車になっていました。切符の販売所によると