きょうも為替市場は原油高・ドル高が優勢となる中、ユーロドルは下値模索が継続。１．１５ドル台前半まで再び下げ幅を広げており、週初の安値に顔合わせしている。一方、ユーロ円も下落。一時１８３円台前半に値を落としており、２１日線に顔合わせしている。 ただ、さすがにユーロドルの下げ過ぎ感は否めず、過熱感を測るテクニカル指標であるＲＳＩは２８付近まで低下し、売られ過ぎの水準である３０を