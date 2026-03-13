トランプ米大統領は12日、サッカーのイラン代表に関し「W杯に参加することは歓迎するが、彼らの生命と安全のためには、そこにいることは適切ではないと本当に信じている」とSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿したとスポーツ専門局ESPNなどが報じた。イランは米国とメキシコ、カナダを舞台に6月11日に開幕するW杯の予選を突破。1次リーグ3試合を米国で戦うことが決まっている。しかし、米国とイスラエルによる攻撃で最高指導