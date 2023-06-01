【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は12日、サッカーのイラン代表のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会への参加は「彼らの命と安全のために適切ではない」と交流サイト（SNS）に投稿した。ロイター通信が報じた。