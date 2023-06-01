三重県津市の住宅の新築工事で、依頼主の男性にうそを言い、現金3600万円をだまし取ったとして、建設会社役員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、津市の建設会社役員の男（61）です。 警察によりますと、男は2022年3月から2023年4月までの間、住宅の新築工事を依頼した男性（56）に対し、「補助金の枠を確保するには契約金の支払いが必要」などとうそを言い、6回にわたって現金あわせて3600万円をだ