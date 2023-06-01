９日、将軍村の菜の花畑を散策する人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月12日】中国重慶市璧山区七塘鎮の将軍村では菜の花畑が満開を迎え、大勢の人々が花見や散策に訪れている。地元はここ数年、遊休農家の改修を通じて花の観光需要と農村整備を結び付け、農業・文化・観光の一体的発展を推進。周辺産業の振興と農家の収入増につなげている。９日、重慶市璧山区将軍村の菜の花。（ドローンから、重慶＝新華社記