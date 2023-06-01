ほくほくの新じゃがが出回る今の季節、いつもの肉じゃがを塩バター味でさっぱり新鮮に。豚バラの脂のうまみとにんにくの香りに、仕上げのバターでこくをプラス。軽やかながらパンチがきいてあとを引き、じゃがいものおいしさもしっかり味わえる一皿です。『塩バター肉じゃが』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……150g じゃがいも……2個（約300g） 玉ねぎ……1/2個（約100g） 万能ねぎ……2本 にんにく……1かけ（約10g） サ