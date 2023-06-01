NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均46781.42（-635.85-1.34%） ナスダック22328.87（-387.26-1.70%） CME日経平均先物53730（大証終比：-490-0.92%） 欧州株式12日GMT15:08 英FT100 10296.63（-57.14-0.55%） 独DAX 23406.17（-233.86-0.99%） 仏CAC40 7951.87（-89.94-1.12%） 米国債利回り 2年債 3.707（+0.055） 10年債 4.247（+0.018） 30年債