【新華社平壌3月12日】中国−朝鮮間の国際旅客列車が12日、運行を開始し、遼寧省丹東駅を出発した列車が同日中に朝鮮の平壌駅に到着した。中国国有鉄道会社、中国国家鉄路集団によると、列車は中国の北京と丹東、朝鮮の平壌の間を双方向で結び、両国の人的往来、経済・貿易協力、文化交流を一層促進する。北京−平壌間は毎週月・水・木・土曜、丹東−平壌間は毎日それぞれ双方向で運行する。（記者/王超、王天僚）