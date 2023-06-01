【Amazonセール：カシオ 電子辞書】 開催期間：3月13日～3月22日23時45分 中学生用の「XD-SAN39BK」 【拡大画像へ】 Amazonでカシオの電子辞書がセール価格で販売されている。セール期間は、3月13日から3月22日23時45分まで。 対象となっているのは、中学生用の「XD-SAN39」、高校生用の「XD-SAN49（英語・国語強化モデル）」など。いずれもブラックやホワイト