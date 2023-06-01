新年度予算案をめぐる攻防が山場を迎え、13日の衆議院通過を目指す与党に対し野党側が12日夜、予算委員長の解任決議案を提出しました。衆議院の予算委員会は、高市首相が出席して集中審議が開かれました。予算案の審議日程をめぐり与野党の対立が続く中、坂本委員長は職権で、13日、締めくくり質疑と採決を行い、本会議に緊急上程することを決めました。中道改革連合・小川代表：慎重かつ丁寧な審議を求めてきた立場からすれば極め