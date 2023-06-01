横浜のレガシーを生かしながら、横浜の新たな魅力に出会えます。横浜スタジアムの目と鼻の先に位置する建物。三井不動産が手掛け、3月19日に開業を迎える複合施設「BASEGATE横浜関内」です。三井不動産・植田俊社長：新たな価値創造の起点となり、この街の歴史と未来、新旧融合の街づくりを実現していきたい。コンセプトの一つが、「横浜のレガシーを生かしながらこれからの街の未来を描く」。例えば大型ビジョンを備えた会場「THE