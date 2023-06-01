侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日、ＷＢＣ準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。ＷＢＣ準々決勝に進出している侍ジャパンはこの日、同球場でで全体練習を行った。東京ドームで行われた１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア、チェコに勝って無傷４連勝でＣ組を１位通過した侍ジャパン。１４日（同１５日）の準々決勝ではＤ組２位だったベネズ