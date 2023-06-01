１２日、中朝国境の鴨緑江に架かる「中朝友誼（ゆうぎ）橋」を渡る丹東発平壌行きの国際列車。（丹東＝新華社記者／潘碰竜）【新華社丹東3月12日】中国−朝鮮間で12日、国際旅客列車の運行が始まった。中国国有鉄道会社、中国国家鉄路集団によると、列車は中国の北京と丹東（遼寧省）、朝鮮の平壌の間を双方向で結び、両国の人的往来、経済・貿易協力、文化交流を一層促進する。北京−平壌間は毎週月・水・木・土曜、丹