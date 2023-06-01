女子大回転座位の表彰式で銀メダルを手にする村岡桃佳＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第7日（12日）アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。個人通算獲得メダルを11個とし、冬季パラではアルペンの大日方邦子を抜いて日本勢単独最多。9日のスーパー大回転の銀に続き、今大会2度目の表彰台。2018年平昌大会、22年北京大会とこの種目を2